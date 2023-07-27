В Нижнем Тагиле перед судом предстал водитель, покалечивший юного велосипедиста

По вине водителя мальчик получил различные травмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле водитель, сбивший ребенка, выплатил 900 тысяч рублей моральной компенсации. Мужчина сильно покалечил мальчика, ехавшего на велосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

ДТП произошло 9 апреля 2023 года в селе Бродово. На улице Мира водитель сбил маленького мальчика. Ребенок получил повреждения разной степени тяжести, в том числе открытый перелом левой голени и повреждение селезенки.

- Из-за действий водителя легкового автомобиля, являющегося источником повышенной опасности, несовершеннолетнему ребенку причинен моральный вред, выразившийся в физических, психологических и нравственных страданиях, вызванных полученными травмами, - рассказали в ведомстве.

Пригородный районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокурора о компенсации морального вреда. С водителя взыщут 900 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

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