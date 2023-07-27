Волонтеры вместе с депутатом прибрали мыс на озере Шарташ

Волонтеры вместе с депутатом устроили субботник. Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

В Екатеринбурге депутат гордумы Алексей Вихарев вместе с волонтерами прибрал мыс Рундук на озере Шарташ. Об этом пишет издание «ФедералПресс».

В субботнике приняла участие молодежь уральской столици, которая стремится сделать родной город чище. Часть из молодых ребят – экологи волонтерского центра депутата, которые регулярно проводят подобные акции.

На мысе Рундук волонтеры убрали битое стекло, пластиковые бутылки и окурки. Все это вывезли с мыса.

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