В Екатеринбурге осудили чиновника за кражу 285 миллионов рублей при выполнении госконтрактов

свердловчанин отделался условным сроком Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перед судом предстал бизнесмен из Березовского, укравший деньги из казны. Чиновник украл 285 миллионов рублей при выполнении государственных контрактов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд состоялся 27 июля. 61-летний чиновник обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Доказано, что с января 2013 года по декабрь 2015 года под его контролем компания «Березовскстройинвест» заключила госконтракт на строительство поисково-спасательного отряда МЧС. Заказчику предоставлялись поддельные банковские гарантии и недостоверные сведенья. Так было похищено больше 212 миллионов рублей.

- С июня 2015 года по ноябрь 2016 года, являясь лицом, контролирующим ООО «Нефтеюганскстройинвест», осужденный дал указание подчиненным сотрудникам заключить контракт с Уральским региональным центром по делам гражданской обороны на строительство водно-спасательной станции в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, - добавили в ведомстве.

По той же схеме было украдено больше 73 миллионов рублей. Обвинитель попросил наказание в виде шести лет в исправительной колонии. Однако суд вынес решение назначить бизнесмену пять лет лишения свободы условно, и оштрафовать мужчину на 700 тысяч рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.

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