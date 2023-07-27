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НовостиПроисшествия27 июля 2023 7:15

В Екатеринбурге осудили чиновника за кражу 285 миллионов рублей при выполнении госконтрактов

Бизнесмен из Березовского получил срок за хищение из казны
Дарья ЧИПУРИНА
свердловчанин отделался условным сроком

свердловчанин отделался условным сроком

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перед судом предстал бизнесмен из Березовского, укравший деньги из казны. Чиновник украл 285 миллионов рублей при выполнении государственных контрактов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд состоялся 27 июля. 61-летний чиновник обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Доказано, что с января 2013 года по декабрь 2015 года под его контролем компания «Березовскстройинвест» заключила госконтракт на строительство поисково-спасательного отряда МЧС. Заказчику предоставлялись поддельные банковские гарантии и недостоверные сведенья. Так было похищено больше 212 миллионов рублей.

- С июня 2015 года по ноябрь 2016 года, являясь лицом, контролирующим ООО «Нефтеюганскстройинвест», осужденный дал указание подчиненным сотрудникам заключить контракт с Уральским региональным центром по делам гражданской обороны на строительство водно-спасательной станции в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, - добавили в ведомстве.

По той же схеме было украдено больше 73 миллионов рублей. Обвинитель попросил наказание в виде шести лет в исправительной колонии. Однако суд вынес решение назначить бизнесмену пять лет лишения свободы условно, и оштрафовать мужчину на 700 тысяч рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.

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