Суд оставил под стражей экс-главу ГИБДД Ивделя, обвиняемого в получении взятки

Максим Анисимков был задержан 11 апреля Фото: соцсети

Свердловский областной суд оставил под стражей экс-главу ГИБДД Ивделя Максима Анисимкова, обвиняемого в получении взятки с вымогательством в крупном размере. Ранее ему продлили срок содержания под стражей до 11 сентября 2023 года.

- Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил без изменений по существу постановление Серовского районного суда, - рассказали в пресс-службе Областного суда.

Напомним, экс-глава ГИБДД Ивделя Максим Анисимков был задержан 11 апреля сотрудниками ФСБ и оперативниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. По предварительным данным, он подозревается в получении взятки в размере 120 тысяч рублей. За деньги он должен был игнорировать административные правонарушения клиентов одной из организаций, занимающейся сдачей в аренду снегоходов и квадроциклов.

Максиму Анисимкову грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

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