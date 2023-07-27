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НовостиОбщество27 июля 2023 6:51

В Свердловской области сошьют для бойцов СВО тактические щиты

Щиты защитят их от осколков
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Щиты передадут участникам СВО

Щиты передадут участникам СВО

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области Народные полки ОНФ займутся изготовлением тактических щитов для бойцов Специальной военной операции. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В региональном исполкоме Народного фронта рассказывают, что тактические щиты защитят участников СВО от осколочных ранений. Также такой щит можно использовать в качестве ковра при стрельбе и отдохнуть на нем.

- Сами бойцы говорят – вещь незаменимая. Максимально полезным пятиточечник (так называется щит) делает кевлар – защитное волокно, - рассказали информационному агентству в исполкоме.

Для изготовления каждого щита уходит по 12 тысяч рублей.