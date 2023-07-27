В Свердловскую область идут грозы

За ночь 27 июля в Свердловской области может пролиться до 15 миллиметров осадков Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Свердловской области пройдут дожди и грозы. Антициклон задержится над Средним Уралом в ночь на 28 июля. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Уже поздним вечером 27 июля погода в регионе начнет портиться. За ночь в Свердловской области может пролиться до 15 миллиметров осадков. Однако дожди будут локальными, с большей вероятностью они пройдут на севере Среднего Урала.

- Ночь на 28 июля в регионе ожидается теплой, с температурой +16... +21. Свердловская область будет расположена в теплом секторе циклона, - отмечает Пулин.

В это же время в южной половине области вероятны ночные грозы. Температура ночью 27 июля в области может опуститься до +14 градусов, а днем воздух прогреется до +28. Уже с 31 июля в регионе потеплеет до +31 градуса. Жара продержится минимум два дня.

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