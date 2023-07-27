В этом году в Нижнем Тагиле выросло и количество людей, обследовавшихся на ВИЧ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле зафиксировали рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией. По данным специалиста филиала ГАУЗ СО «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Ольги Солдатовой, за полгода показатели превысили средний областной уровень.

- Наибольший рост зафиксирован в возрастной группе 46-49 лет, средний возраст заболевших - 47 лет, из них 43% работающие, 10% самозанятые, - рассказала Ольга Солдатова. - Основными путями передачи остаются: половой и наркотический.

Всего было выявлено 219 новых случаев ВИЧ. Это на 14% выше аналогичного периода прошлого года. При этом вырос и охват горожан, проходящих обследование на ВИЧ.

Что касается других инфекций, то отрицательная динамика в Нижнем Тагиле только по одной из них - гонорее (-18,5%). По трихомониазу показатели остались на прежнем уровне. Еще по пяти инфекциям, передаваемым половым путем, выросли.

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