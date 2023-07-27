Свердловчанам назвали способ не платить за домашний интернет

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Т2МОБАЙЛ»

Мобильный оператор Tele2 предлагает клиентам из Свердловской области подключить домашний интернет на три месяца бесплатно. Tele2 заботится о своих клиентах и предлагает им объединить оплату сотовой связи, домашнего интернета и цифрового телевидения в одном месте. Теперь абоненты оператора могут добавить к своему тарифу фиксированный интернет и оплачивать услуги со счета мобильного телефона.

Домашний интернет не просто дает доступ ко всем возможностям новых технологий без расхода мобильного трафика. Безлимитная связь позволяет создавать уют для каждого в семье: от любителей сериалов до игроманов. Клиент сам может выбирать скорость, на которой ему будет подключено соединение. Бесплатный период доступен при первом подключении.

Оператор Tele2 разработал гид по домашним зонам, где может пригодится высокоскоростной интернет и составил список полезных ресурсов. Безлимитная связь пригодится в каждой комнате и обеспечит просмотр фильмов и сериалов, а также музыкальное сопровождение для главных моментов жизни.

По статистике, трафик активнее всего расходуется в детской комнате – там ребенок учится, смотрит видеосервисы и играет. И ему, и родителям будет спокойнее, если в комнате будет работать высокоскоростная связь. Домашний интернет может помочь хозяйке на кухне, соединив между собой элементы умного дома. На балконе можно создать незабываемую атмосферу с помощью любимой музыки, а в гостиной домашний интернет поможет наслаждаться фильмами и сериалами в высоком качестве.