Две старинные иконы из разрушенного храма в Нижнем Тагиле отреставрировали

Большая часть икон была испорчена. Фото: мэрия Нижнего Тагила

Отреставрировали две старинные иконы из разрушенного храма в Нижнем Тагиле. Живописные полотна хранились в запасниках Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Об этом сообщили в администрации города.

Холсты передали в 1924 году из ныне разрушенного Входо-Иерусалимского собора. Только спустя сто лет иконы решили отреставрировать. Восстановлением полотен занимались несколько человек, среди них студенты и опытные реставраторы. Оно проходило в Костромском филиале Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря. Работы начались еще в 2021 году.

- Первая икона - «Святой» - написана в конце XVIII века неизвестным художником. Вторая - «Снятие с Креста», упрощенная копия части одноименной картины Питера Пауля Рубенса, датирована XIX веком. Оба живописных произведения написаны маслом на холсте и довольно сильно пострадали еще в период нахождения в храме, - пояснила главный хранитель музея «Горнозаводской Урал» Елена Сметанина.

Большая часть икон была испорчена, поскольку из-за перепадов температур, сажи и копоти был утрачен красочный слой. В следующем году планируется отреставрировать еще одно полотно из фонда Нижнетагильского музея-заповедника – «Возвращение блудного сына». Сейчас решается вопрос, в составе какой выставки окажутся восстановленные иконы.

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