В Роспотребнадзоре назвали районы Екатеринбурга, где чаще регистрируют педикулез

Санврачи выделили три района, в которых больше всего случаев педикулеза Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Роспотребнадзоре Свердловской области назвали районы Екатеринбурга, где чаще регистрируют педикулез. По данным ведомства, больше всего случаев выявлено в Чкаловском (52), Железнодорожном (17) и Академическом (11) районах. Всего за полгода вши были обнаружены у 147 человек. Большинство из них - это дети.

- Группой риска по пораженности головным педикулезом остаются дети 7-14 лет - более 70% случаев заболевания среди детей до 17 лет приходится именно на этот возраст, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ведомства.

Санврачи отмечают, что распространению заболевания способствует обмен учащимися предметами гардероба или их неправильное хранение (на общей вешалке в гардеробе), пользование общими предметами гигиены (расчески).

Высокий уровень пораженности в данной возрастной группе также связан с проведением плановых противопедикулезных мероприятий в организованных коллективах и активным выявлением случаев педикулеза.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru