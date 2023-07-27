В Екатеринбурге ищут молодого человека, укравшего 33 упаковки зубной пасты

Сумма украденного парнем достигает пяти тысяч рублей. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция разыскивает молодого человека, который вынес из сетевого магазина 33 упаковки зубной пасты. Инцидент произошел 13 июля на проспекте Космонавтов, 32. Об этом сообщили в городском УМВД.

- Неизвестный зашел в помещение торгового зала и, воспользовавшись тем, что персонал торговой точки за ним не наблюдает, набрал со стеллажа упаковки зубной пасты, положил похищенное к себе в рюкзак и поспешил покинуть магазин мимо кассовой зоны, - пояснили в полиции.

Сумма украденного парнем достигает пяти тысяч рублей. Сам момент преступления попал на камеры видеонаблюдения, что может помочь в поисках воришки.

Если вы знаете молодого человека, зафиксированного на фото и видео, сообщите об этом в дежурную часть ОП №14 по телефону +7 (919) 373-84-45 или +7 (343) 356-42-14. Полиция гарантирует конфиденциальность. Самого молодого человека просят добровольно прийти в отдел на улице Баумана, 11, и возместить ущерб.

​К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru