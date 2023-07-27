«Монетку» может купить «Лента» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральный ритейлер планирует купить уральскую сеть магазинов «Монетка». В случае заключения сделки торговые точки будут работать под тем же брендом. Об этом пишет «Коммерсант».

Кроме того, по данным издания, в «Монетку» могут переименовать супермаркеты пермской сети «Семья», которую «Лента» выкупила в 2021 году.

История торговой сети «Монетка» началась в Екатеринбурге в 2001 году. Сейчас под этим брендом работают более двух тысяч магазинов, расположенных в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Томской областях, а также в Пермском крае, Республике Башкортостан, Сибирском федеральном округе, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

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