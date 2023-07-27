Группой риска по пораженности головным педикулезом остаются дети 7-14 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за полгода зарегистрировано 324 случая педикулеза. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Чаще всего с заболеванием сталкиваются дети - из общего количества случаев 234 (72,2%) - это педикулез у несовершеннолетних.

- Группой риска по пораженности головным педикулезом остаются дети 7-14 лет - более 70% случаев заболевания среди детей до 17 лет приходится именно на этот возраст, - отметили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, превышение среднеобластного показателя по выявлению вшей отмечается в Рефтинском, Ирбите, Красноуральске, Верхотурье, Артинском, Полевском, Ачитском, Сосьвинском, Среднеуральске и в Нижнем Тагиле.

В Екатеринбурге за полгода зарегистрировано 147 человек, подхвативших вшей. Больше всего случаев произошло в Чкаловском (52), Железнодорожном (17) и Академическом (11) районах.

Санврачи также отмечают, что распространению заболевания способствуют скученность, проживание в антисанитарных условиях, несоблюдение правил личной гигиены.

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