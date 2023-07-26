Минздрав Свердловской области опроверг данные об увольнении 200 работников скорой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав Свердловской области опубликовал в своих социальных сетях опровержение слухов о том, что в Екатеринбурге уволились 200 сотрудников скорой помощи. В ведомстве сообщают, что все подстанции работают в штатном режиме, медицинская помощь оказывается жителям в полном объеме, а количество сотрудников находится в пределах среднестатистических данных за последние пять лет.

- Количество принимаемых и увольняемых сотрудников обусловлено плановым сезонным оттоком студентов и ординаторов УГМУ - они закончили обучение в вузе и приступают к выполнению своих обязательств по целевым договорам, которые заключили ранее с другими учреждениями, - сообщают в Минздраве региона.

В основном молодые специалисты приходят в скорую помощь в августе-сентябре. К этому времени они заканчивают университет и проходят квалификацию для выхода на работу.

Также, Минздрав сообщает, что в этом году 10 человек заканчивают обучение в ординатуре по специальности "скорая медицинская помощь". Еще 10 ординаторов заканчивают обучение в 2024 году.

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