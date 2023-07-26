Авария на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов оказалась смертельной

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Вечером 26 июля стало известно о ДТП, которое произошло на 227-м километре трассы Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов. Позже оказалось, что авария смертельная - скончался водитель большегруза.

Водитель автомобиля "Чайка-Сервис" выбрал небезопасную дистанцию и не смог контролировать дорожное движение. Мужчина столкнулся с КамАЗом и от не совместимых с жизнью травм скончался.

- Наличие или отсутствие в крови у погибшего алкоголя или других запрещенных веществ позже установит экспертиза, - сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Известно, что водитель КамАЗа ехал из Кушвы в Серов. Его водительский стаж - 15 лет, а на момент аварии он был трезв.

На участке дороги, где произошло ДТП, временно ограничивали движение транспорта. В настоящее время последствия аварии ликвидированы и движение восстановлено.

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