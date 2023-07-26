На трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов произошло ДТП с грузовиками

Инспекторы ДПС регулируют движение транспортных средств на месте ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 26 июля на 227-м километре трассы Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов произошло ДТП. Из-за этого происшествия движение транспорта на этом участке дороги затруднено. Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.

- Инспекторы ДПС регулируют движение транспортных средств, поочередно пропуская потоки встречных направлений, - сообщают в Госавтоинспекции Свердловской области.

«КП-Екатеринбург» обратилась в ГИБДД для получения новой информации об инциденте.

Ранее «КП-Екатеринбург» рассказывала, что на 15-м километре Полевского тракта ночью 25 июля произошло жуткое ДТП. Водитель Skoda Octavia ехал со стороны Горного Щита в сторону Екатеринбурга, когда внезапно вылетел с проезжей части и снес ограждение. 60-летний пассажир иномарки выпал с переднего сиденья на проезжую часть и погиб под колесами другой машины.

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