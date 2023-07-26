В Екатеринбурге 8-летний мальчик дважды пропал за неделю

Фото: СРОО ДПСО "ПРОРЫВ" Свердловской области

26 июля в Екатеринбурге снова пропал восьмилетний мальчик. Его ищут в Чкаловском районе. У Семена русые волосы и голубые глаза, рост 135 сантиметров. Мальчику необходима медицинская помощь.

- На момент пропажи был одет в шорты черного цвета с полосой зеленого цвета, футболку синего цвета с надписью спереди, кроссовки белого цвета, - сообщают в поисковом отряде «Прорыв».

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, огромная просьба звонить старшему координатору поиска Максим "Альфа" 89000484903. Также розыском пропавшего занимается УМВД по г. Екатеринбургу ОП № 13. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону 8 (343) 356-42-13.

Сутки назад мальчик тоже терялся, но ночью 26 июля его нашли живым.

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