Фестиваль бардовской песни в Нижнем Тагиле впервые пройдет на Лисьей горе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фестиваль авторской песни имени Минина в Нижнем Тагиле пройдет впервые. До этого 40 лет он проходил в поселке Антоновск. В город его перенесли из-за введенного противопожарного режима.

- Администрация города и клуб «Зеленая лампа» не могут рисковать безопасностью участников и гостей фестиваля, - сообщают в социальных сетях фестиваля.

Мероприятие пройдет 29 июля в 11 часов утра на площадке перед Лисьей горой в Нижнем Тагиле.

Напоминаем, скоро в Нижнем Тагиле будет День города. Там будут выступать Олег Газманов и Фогель.

Также в честь Дня города покажут 3D мэппинг-шоу. Увидеть его горожане смогут 11 и 12 августа. Проецировать изображение будут на площади перед МАУК «Нижнетагильский драматический театр имени Мамина-Сибиряка». Шоу станут показывать с 22:00 до полуночи. Частота его проведения – 15 минут.

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