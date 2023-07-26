Прощание с военкором Ростиславом Журавлевым в Екатеринбурге перенесли из Дома журналистов

Ростислав Журавлев работал в РИА Новости. Фото: соцсети Ростислава Журавлева
Прощание с военным корреспондентом Ростиславом Журавлевым решено перенести из Дома журналистов в Дом офицеров Центрального военного округа. Об этом сообщили в Свердловском творческом союзе журналистов.
Корреспондент РИА "Новости" Ростислав Журавлев трагически погиб 22 июля при обстреле украинскими военными в Запорожской области. По данным Минобороны, при обстреле кассетными боеприпасами пострадало еще несколько сотрудников СМИ.
- Прощание с журналистом Ростиславом Журавлевым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции, состоится в пятницу, 28 июля 2023 года, в 11:00 в помещении Дома офицеров Центрального военного округа, улица Первомайская, 27, – уточнили в Свердловском союзе журналистов.
Ростислав Журавлев был родом из Екатеринбурга, где в 2021 году начал карьеру в СМИ. Похоронить корреспондента в родном городе решила его мать Людмила Журавлева.
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