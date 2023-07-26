«Баден-Баден» на Шарташе продолжит работать

Зона с бассейнами будет продолжать работать для посетителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Баден-Баден» на озере Шарташ продолжит работать. Арбитражный суд частично снял ограничения с пляжа. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе «Баден-Баден».

- Суд уточнил, что проведение строительно-монтажных работ и эксплуатация не допускаются только в отношении объектов капитального строительства, находящихся на земельных участках. Это означает, что эксплуатировать территорию зоны отдыха можно, - рассказали в пресс-службе «Шарташ пляж».

Зона с бассейнами будет продолжать работать для посетителей в штатном режиме. Однако вести строительно-монтажные работы и реконструировать объекты капитального строительства запрещено.

Напомним, что Арбитражный суд Свердловской области закрыл бассейны на «Шарташ пляж». Прокуратура области настаивала на незаконности постройки и требовала сноса каркасного бассейна. В ведомстве уверены, что бассейн и одноэтажная хозяйственная постройка появились там незаконно.

Ранее за комплекс «Баден-Баден» на Шарташе заступился мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Он назвал пляж интересным местом.

- В том, что там сделано, я плохого ничего не вижу. Это очень интересный проект с точки зрения возможностей жителей получать такие оздоровительные услуги. Погода жаркая, и мне лично очень обидно, что этот объект в силу ограничительных мер не будет работать, - поделился градоначальник.

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