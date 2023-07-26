В Свердловскую область придет 30-градусная жара

29 июля в Свердловской области воздух прогреется до +30 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Средний Урал надвигается долгожданная жара. Она ждет свердловчан уже 29 июля. Об этом сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Уже 27-29 июля дождей в регионе станет меньше, а температура повысится. Во второй половине недели теплый воздух придет на Средний Урал.

- Последние дни июля в Свердловской области ожидаются очень теплыми и сухими: 29-31 июля ночью 14-19 градусов, днем 26-31 градусов, - рассказала синоптик.

Кратковременные дожди могут пройти над Свердловской областью с 26 по 28 июля. В некоторых частях региона вероятны грозы. На 25 июля количество осадков в восточных районах Свердловской области составляли 1-1,5 месячный нормы. А вот недостаток влаги замечается в юго-западной части региона. Там количество осадков составляет лишь 50-70% от средних многолетних показателей.

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