Больше 200 миллионов направили на покупку сельхозтехники в Свердловской области

На техническую субсидию в 2023 году агропромышленникам запланировано 500 миллионов рублей. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Аграрий Среднего Урала получил больше 200 миллионов на покупку сельхозтехники. Деньги выделили из областного бюджета. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

На техническую субсидию в 2023 году агропромышленникам запланировано 500 миллионов рублей. Сумму распределят до конца октября текущего года. Сообщается, что технику можно закупить отечественную или белорусскую.

- Работает в регионе и программа льготного кредитования – все виды оборудования и техники, которые подходят под параметры программы, можно приобрести, взяв займ на особых условиях – процентная ставка не будет превышать 5% годовых, – отметил заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов.

26 июля прошел «День поля – 2023». На мероприятии обсуждалась современная сельскохозяйственная техника для обработки почвы, посева, заготовок и хранения кормов. Всего было представлено больше 100 образцов техники, большинство которой является российской. Именно в ней нуждается аграрий региона.

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