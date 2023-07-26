К 300-летию Екатеринбурга ФК «Урал» выпустил футболки с автографами игроков

Новую футболку представили на пресс-конференции о планах ФК «Урал» на будущий год Фото: Алексей БУЛАТОВ

К грядущему 300-летию Екатеринбурга футбольный клуб «Урал» подготовил новые футболки. Об этом его представители рассказали в среду, 26 июля, на пресс-конференции, посвященной планам клуба.

- Футболка есть и в черном, и в белом цвете, - сказал советник президента ФК «Урал» Максим Путинцев. - Это мерч, который мы выпустили ко Дню города. Тут символика 300-летия и футбольного клуба «Урал». А сзади, на спине, напечатаны автографы футболистов.

В футбольном клубе отметили, что купить подобную футболку можно будет уже с начала августа