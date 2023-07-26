В Екатеринбурге два молодых отца устроили драку из-за мусора

Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге возле ТЦ «Радуга Парк» подрались двое мужчин. Видео конфликта опубликовали в Telegram-канале «Бандитский центр».

- Один мужик учил второго жизни, и ему это не понравилось, поэтому в ход пошли кулаки, - рассказали очевидцы.

Судя по кадрам, мужчины отдыхали вместе с семьями и кто-то из них не убрал за собой мусор. За дракой наблюдали не только жены екатеринбуржцев, но и совсем маленькие дети. Один из малышей заплакал. Чем закончился конфликт, неизвестно. Видео прерывается, когда мужчины расходятся.

- Ранее информация по данному факту в территориальный ОВД не поступала. Публикация в СМИ зарегистрирована в отделе полиции № 8 в установленном законом порядке, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском УМВД. - Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение.

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