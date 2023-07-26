В Нижнем Тагиле идет капитальный ремонт в одной из старейших школ

К концу года работы в учреждении планируют завершить Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле продолжают вести капитальный ремонт одной из старейших школ. Работы идут уже полгода. Об этом сообщает Тагил.Лайф, ссылаясь на администрацию города.

Ремонт в школе №32 ведется в рамках национального проекта «Образование». К концу года работы в учреждении планируют завершить.

- Работы идут по графику. Строители продолжают утепление и отделку фасада. Во внутренних помещениях приступили к черновой отделке, - отмечает мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Работы по ремонту крыши и замене покрытий выполнили специалисты ЗАО «Стройкомплекс». Однако в школе также потребовалось сменить системы отопления, водоснабжения и вентиляции.

Ранее в Нижнем Тагиле асфальтировали ключевую дорожную развязку. Покрытие поменяли на проезжей части и тротуарах.

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