В Нижневартовске отремонтировали перинатальный центр

В Нижневартовске обновили роддом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижневартовске отремонтировали акушерский стационар перинатального центра, который построили в 1988 году, и капитально ремонтировали в 2007 году. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

В этом году в перинатальном центре выполнили косметический ремонт на всех этажах: в послеродовом отделении, в отделении патологии новорожденных, отделения патологии новорожденных, отделения медицинской реабилитации детей.

Отремонтированы коридоры, лестницы, палаты. Здесь заменили мебель, окна, сантехнику. Также на прилегающей территории высадили цветы и растения.