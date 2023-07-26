Дорожники почти завершили капремонт дороги в Таежный, пострадавший от пожара

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Дорожники почти завершили капремонт дороги в Таежный, пострадавший от природного пожара. Они приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Затем строители займутся устройством обочин. Также на ремонтируемом участке заменены более десятка водопропускных труб.

- Дорожники очистили полосу отвода от кустарника и мелколесья, восстановили кюветы. Чтобы приступить к асфальтированию, специалисты профилировали существующую дорогу, провели устройство земляного полотна из скального грунта и щебеночного основания, - рассказали в Департаменте информполитики региона.

Напомним, что по поручению губернатора Евгения Куйвашева в Таежном также активно идет строительство новых домов для погорельцев. Строители на сегодня, 26 июля смонтировали 24 из 26 домокомплектов.

Пожар в Таежном произошел в апреле. Природный пожар перекинулся на дома и стал быстро распространяться. Пожарные успели эвакуировать 27 человек, в том числе троих детей. Их отправили в пункты временного размещения.

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