В Екатеринбурге налоговая судится с церковью за 38 копеек

С церкви хотят взыскать 38 копеек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге федеральная налоговая служба подала иск в суд к евангельской церкви. С нее хотят взыскать 38 копеек. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Иск подан 24 июля. Ответчиком выступает местная церковь христиан веры евангельской «Церковь большого города». В картотеке сообщается, что подано заявление о взыскании обязательных платежей и санкций.

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в «Церковь большого города». Там информацию о судебных разбирательствах опровергли.

- Это ложь и провокация! У нас нет никакого суда. Нам не приходило ни повесток, ни оповещений о судебном разбирательстве. Это все неправда, - сообщили в евангельской церкви.

В религиозной организации также отметили, что будут разбираться с ситуацией и лично связываться с налоговой. В церкви не знают, откуда появилась информация об иске.

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