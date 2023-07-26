В Екатеринбурге должник попытался угнать свой автомобиль во время ареста

Машину могут продать на торгах. Фото: ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге должник попытался угнать свой же автомобиль во время изъятия. Мужчина задолжал по кредитам больше 800 тысяч рублей. На него завели исполнительное производство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Машину Ford Focus арестовали, поскольку екатеринбуржец игнорировал требования о явке на прием к судебному приставу. Также на счетах у мужчины достаточной для погашения суммы не было.

- Машина обнаружена во дворе жилого многоквартирного дома на улице Ангарской в Екатеринбурге, составлен акт описи и ареста имущества. Когда встал вопрос об изъятии автомобиля, судебные приставы встретили попытку отпора, - отметили в ведомстве.

При эвакуации иномарки владелец сел за руль и попытался уехать. Однако мужчина смог только доехать до тупика, а потом вернуться на эвакуатор самостоятельно. Должник забрал личные вещи из машины и передал ключи.

Сейчас автомобиль отправили на ответственное хранение в спецорганизацию. Если водитель не погасит в ближайшее время задолженность, его машину могут продать на торгах.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru