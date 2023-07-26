В «Атомстройкомплексе» наградили лучших строителей

По традиции награды вручил лично генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев. Фото: Атомстройкомплекс

В крупных строительных компаниях региона стартовали мероприятия, приуроченные к профессиональному празднику – Дню строителя. Более сотни специалистов «Атомстройкомплекс» получили награды от правительства области, города и руководства компании-застройщика.

За профессионализм и высокое качество работы сотрудники одного из ведущих застройщиков Урала вновь отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора и Законодательного собрания Свердловской области, главы Екатеринбурга и Екатеринбургской городской думы, благодарственными письмами Министерства строительства и развития инфраструктуры региона.

По традиции награды вручил лично генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев, поблагодарив за каждодневный профессиональный труд и преданность профессии:

– В наших силах каждый день менять мир вокруг – для этого нужно быть профессионалами, на которых равняется отрасль, расти в каждом новом объекте, стремиться стать лучшей версией себя. Такой подход уже 28 лет позволяет компании «Атомстройкомплекс» быть лидером, новатором, надежным партнером города и области, строить современные, комфортные здания, которые украшают наш город и меняют к лучшему жизнь горожан, – подчеркнул он.

На прошлой неделе Валерий Ананьев наградил победителей конкурса профессионального мастерства, которые проходят в компании уже больше десяти лет. Высокий уровень мастерства сотрудников «Атомстройкомплекс» подтверждают ежегодные награды городского, регионального и федерального уровня. В июне строители компании завоевали награды в 2 номинациях на региональном этапе УрФО национального конкурса профмастерства «Строймастер-2023». В августе сотрудник «Атомстройкомплекс» будет представлять Уральский регион на общероссийском этапе в г.Королев (Московская область).