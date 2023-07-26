В отдаленных районах Ямала построят детские сады

Детские сады строят на Ямале Фото: Алексей БУЛАТОВ

Современные детские сады появятся в отдаленных районах Ямала. Сейчас здания дошкольных учреждений возводят в Антипаюте и Самбурге, в ближайшие месяцы стройка начнется в Шурышкарах. Здесь появится детских сад на 120 мест. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Все здания новых детских садов оснастят раздевалками, спальнями, игровыми комнатами, буфетом, спортивным и музыкальным залами, пищеблоками и медицинским кабинетом. Здесь же будет прачечная.

Новые детские сады оснастят современным оборудованием.