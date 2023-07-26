Семь тысяч свердловских подростков нашли работу на лето

Кампания по трудоустройству подросток закончится в конце августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области семь тысяч подростков нашли работу на лето. Школьники старше 14 лет начали получать первую зарплату. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Кампания по трудоустройству подростков закончится в конце августа. До этого времени школьники могут через центры занятости устроиться на работу и получать деньги. Для подростков предоставляют рабочие места в разных сферах. Они могут попробовать себя в озеленении территорий, реставрации книг, организации культурных мероприятий, создании цифровых иллюстраций и другом. Всего за работой школьники могут проводить не больше четырех часов.

- Помимо заработной платы от работодателя, трудоустроенный подросток получает материальную поддержку от государства в размере около трех тысяч рублей. Сумма заработной платы зависит от вакансии, на которую претендует подросток, - отметили в областном правительстве.

Школьники из свердловских городов пробуют себя на разных рабочих местах. Например, Анастасия из Ревды работает культорганизатором в профильном отряде «Бременские музыканты». Девочка проводит мероприятия для малышей. А Адриана из Бисерти занимается благоустройством школы, в которой учится.

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