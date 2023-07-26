ФСБ задержала уральца, заявившего о минировании подъезда из-за ссоры с женой

Фото: скриншот с видео

В Краснотурьинске 23 июля ФСБ задержала лжеминера. Мужчина поругался с женой, напился и сообщил по телефону экстренным службам о заминированном подъезде одного из жилых домов. При этом он в деталях описал, где он якобы установил взрывные устройства.

- Несмотря на признание в содеянном и раскаяние, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК России (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений), - рассказали в пресс-службе ФСБ.

Уральцу грозит до трех лет лишения свободы.

Органы безопасности обращают внимание на то, что по каждому сообщению об угрозах террористического характера проводятся проверочные мероприятия.

Напомним, ранее мы писали, что в Свердловской области задержали несовершеннолетнего лжеминера. Подросток сообщал о минировании торговых центров.

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