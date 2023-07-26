На Урале родители сбитого насмерть ребенка получили 1,4 миллиона рублей

Изначально родители просили взыскать с предприятия компенсацию по полтора миллиона рублей каждому Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале родители сбитого насмерть ребенка получили 1,4 миллиона рублей. Родственники погибшего взыскали деньги с компании-владельца авто. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Авария произошла в сентябре 2022 года в поселке Староуткинск. Водитель лесовоза «Урал» наехал на восьмилетнего мальчика, который катался на велосипеде. От полученных травм ребенок погиб на месте ЧП.

Полиция не смогла возбудить уголовное дело в отношении водителя, поскольку в его деянии состав преступления отсутствует. Мальчик не должен был выезжать на проезжую часть. Однако удалось установить, что владельцем авто является ООО «Аверс». На компанию подала в суд семья погибшего.

- Родители просили взыскать с предприятия компенсацию морального вреда по полтора миллиона рублей каждому. Материальных претензий к водителю автомобиля родители не имели, он помог родителям с похоронами, оплатив расходы на погребение, - отметили в суде.

Изначально в удовлетворении иска семьи мальчика было отказано, поскольку водитель такси находился в отпуске на момент аварии. Это не устроило родителей ребенка. Они подали апелляцию. Удалось доказать, что договор аренды был заключен, а автомобиль находился в пользовании у водителя. В таком случае вина за ДТП возложена на работодателя.

Областной суд отменил предыдущее решение и принял новое. С компании в пользу каждого родителя взыскали по 700 тысяч рублей компенсации.

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