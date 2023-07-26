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НовостиОбщество26 июля 2023 8:00

Пожарные провели учения на Широкой Речке

В мастер-классе приняли участие строители жилого комплекса
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Учения прошли на территории будущего парка на Широкой Речке

Учения прошли на территории будущего парка на Широкой Речке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники МЧС провели пожарно-тактические учения для строителей жилого комплекса в Екатеринбурге. Учения прошли в будущем парке на Широкой Речке, передает телеканал «ОТВ-Екатеринбург».

Во время мастер-класса специалисты показали, как использовать первичные средства пожаротушения – огнетушители, которые помогут самостоятельно справиться с огнем.

- В первую очередь граждане должны сообщить о возгорании в пожарную охрану по телефону 01, далее – принять меры по тушению, чтобы локализовать пожар, - рассказывает замначальника второй пожарно-спасательной части Екатеринбурга Тимур Тауфиев.

Участники учений действовали строго по инструкции – срывали пломбу, выдергивали чеку, направляли раструб на условный огонь.