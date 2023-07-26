В Екатеринбурге задержали похитителя парфюма

Украденные духи мужчина продал
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 25 июля полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже духов из магазина на улице Хрустальной в феврале 2023 года.
- Тогда в торговый зал вошел мужчина и, убедившись в том, что за ним никто не наблюдает, незаметно схватил с прилавка духи стоимостью порядка 3 тысяч рублей и незаметно вынес их из помещения торговой точки, - рассказали в УМВД Екатеринбурга.
После задержания мужчину доставили в дежурную часть. Похитителем парфюма оказался 35-летний безработный екатеринбуржец, ранее судимый за хранение наркотиков и мошенничество. Мужчина во всем признался и сообщил полицейским, что продал похищенные духи.
На екатеринбуржца завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Кроме того, сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к иным аналогичным эпизодам.
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