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НовостиОбщество26 июля 2023 7:41

Уральских чиновников учат работать в соцсетях

Специалистам рассказывают, как повысить качество контента в пабликах
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Чиновников учат правильно общаться с населением

Чиновников учат правильно общаться с населением

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области проводят обучение чиновников – их учат работать в социальных сетях. Обучение организовали Центр управления регионом и Минздрав Свердловской области. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Более тысячи сотрудников ведомств проходят обучение по повышению качества контента в официальных пабликах.

- Им рассказали об особенностях работы с контентом, ведении страниц и принципах, которыми нужно руководствоваться при работе в социальных сетях, - рассказывают в Центре управления регионом.