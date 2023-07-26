Уральских чиновников учат работать в соцсетях

Чиновников учат правильно общаться с населением Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области проводят обучение чиновников – их учат работать в социальных сетях. Обучение организовали Центр управления регионом и Минздрав Свердловской области. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Более тысячи сотрудников ведомств проходят обучение по повышению качества контента в официальных пабликах.

- Им рассказали об особенностях работы с контентом, ведении страниц и принципах, которыми нужно руководствоваться при работе в социальных сетях, - рассказывают в Центре управления регионом.