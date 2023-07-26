Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург»
В парке Маяковского вода в озере окрасилась в красный цвет. Об этом Telegram-каналу «Злой Екатеринбург», рассказали горожане. Они переживают за лебедя, который там живет.
- Раньше там два лебедя жили, девочка зиму не перенесла и умерла. Сейчас, похоже, и второй погибнет. На улице жара, а он в такую воду и заходить не хочет. Может, и улетел бы, но крылья подрезаны, - рассказали подписчики.
«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в парке Маяковского. На момент публикации материала ответ не поступил.
Напомним, ранее мы писали, что в центре Екатеринбурга Исеть окрасилась в коричневый цвет. На это обратили внимание горожане и депутат гордумы Тимофей Жуков, который поделился фото реки на своей странице в соцсети. В мэрии тогда сообщили, что причину окрашивания реки выясняют специалисты.
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