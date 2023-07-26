У жителей Свердловской области зарплатные аппетиты выросли почти на 6 тысяч за год

Падение ожиданий не зафиксировано ни в одной из сфер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области хотели бы получать больше. За год зарплатные аппетиты у уральцев выросли почти на шесть тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Сервисом были проанализированы резюме свердловчан. В июне 2023 года ожидаемая оплата труда выросла на 5665 рубля с прошлого года. Большинство жителей Среднего Урала хотели бы получать 48,5 тысяч рублей.

- Наиболее заметно в Свердловской области выросли зарплатные ожидания специалистов сельского хозяйства: сразу на 14 961 рублей – с 54 430 рублей в июне 2022 года до 69 391 рублей в июне 2023 года, - отметили в пресс-службе.

На втором месте по динамике оказались специалисты по закупкам. Зарплатные ожидания выросли на 12 тысяч рублей, теперь сотрудники хотели бы получать 68,5 тысяч рублей. Строители также оказались в тройке профессионалов, у которых выросли аппетиты по оплате труда. Они ожидают получать не меньше 71,5 тысяч рублей в месяц. Падение ожиданий не зафиксировано ни в одной из сфер.

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