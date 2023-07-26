В Екатеринбург из Таджикистана пытались завезти опасный мед

У пассажиров не было документов на мед Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург из Таджикистана 25 июля пытались завезти опасный мед. Пассажиров с небезопасной продукцией задержали в Кольцово при досмотре ручной клади и багажа сотрудники Россельхознадзора по Свердловской области и Кольцовской таможни.

- Партия меда домашнего приготовления ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешения Россельхознадзора на ввоз, без маркировки, без заводской упаковки, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

В целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний потенциально опасная продукция изъята и уничтожена.

Пассажир, нарушивший ветеринарно-санитарные требования, привлечен к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ.

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