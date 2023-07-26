В Свердловской области проверили около 9 тонн рыбы

Качество рыбной продукции проверено на 129 объектах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области проверили около девяти тонн рыбы за первое полугодие 2023 года. Было найдено множество нарушений. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Из всей проверенной рыбы 770 килограммов оказались забракованы. Основные нарушения заключаются в несоответствии требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, также есть нарушения по правилам маркировки и по критериям фальсификации.

- Качество рыбной продукции проверено на 129 объектах, на 47 установлены нарушения, - рассказали в ведомстве.

Всего был составлен 31 административный протокол. Нарушители будут обязаны выплатить больше 980 тысяч рублей штрафов.

Ранее на Среднем Урале проверили десятки тонн молока. Из них больше 4% оказались забракованы. На виновных лиц составили 51 протокол об административном нарушении. Общая сумма штрафов превысила 1,5 миллиона рублей.

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