В Свердловской области проверили около 9 тонн рыбы

Качество рыбной продукции проверено на 129 объектах
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Свердловской области проверили около девяти тонн рыбы за первое полугодие 2023 года. Было найдено множество нарушений. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Из всей проверенной рыбы 770 килограммов оказались забракованы. Основные нарушения заключаются в несоответствии требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, также есть нарушения по правилам маркировки и по критериям фальсификации.
- Качество рыбной продукции проверено на 129 объектах, на 47 установлены нарушения, - рассказали в ведомстве.
Всего был составлен 31 административный протокол. Нарушители будут обязаны выплатить больше 980 тысяч рублей штрафов.
Ранее на Среднем Урале проверили десятки тонн молока. Из них больше 4% оказались забракованы. На виновных лиц составили 51 протокол об административном нарушении. Общая сумма штрафов превысила 1,5 миллиона рублей.
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