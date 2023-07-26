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НовостиОбщество26 июля 2023 6:11

В Екатеринбурге в День строителя перекроют центральные улицы

Водителей просят заранее планировать маршрут передвижения
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
12 августа будет закрыт проезд для автомобилей по проспекту Ленина

12 августа будет закрыт проезд для автомобилей по проспекту Ленина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в День строителя перекроют центральные улицы. Об этом горожан предупредили в мэрии.

- Организаторы просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - рассказали в администрации города.

В течение всего дня будет закрыт проезд для автомобилей по проспекту Ленина, от улицы 8 Марта до улицы Пушкина.

Напомним, ранее мы писали, что на Дне строителя в Екатеринбурге выступят Леонид Агутин и REFLEX. Празднование пройдет в Историческом сквере на улице Пушкина с 12:00 до 22:00.

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