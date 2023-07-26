12 августа будет закрыт проезд для автомобилей по проспекту Ленина
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге в День строителя перекроют центральные улицы. Об этом горожан предупредили в мэрии.
- Организаторы просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - рассказали в администрации города.
В течение всего дня будет закрыт проезд для автомобилей по проспекту Ленина, от улицы 8 Марта до улицы Пушкина.
Напомним, ранее мы писали, что на Дне строителя в Екатеринбурге выступят Леонид Агутин и REFLEX. Празднование пройдет в Историческом сквере на улице Пушкина с 12:00 до 22:00.
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