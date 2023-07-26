В Екатеринбурге осудят водителя, покалечившего пассажира

Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перед судом предстанет водитель, по вине которого пострадал пассажир. Автомобилист нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Авария произошла 21 марта 2023 года. 36-летний водитель на Hyundai Solaris превысил скорость на трассе Екатеринбург – Полевской, авто разогналось быстрее 100 километров в час при разрешенной скорости в 90 километров в час.

- Следуя с превышением установленной скорости в условиях мерзлого, скользкого дорожного покрытия и затяжного поворота, мужчина не справился с управлением автомобиля, выехал за пределы проезжей части вправо по ходу его движения в кювет, где произошло опрокидывание автомобиля, - отметили в ведомстве.

Из-за нарушений ПДД пассажир, находившийся на переднем сиденье, пострадал. Он получил травмы туловища, верхних конечностей и нижней. Их расценили как причинение тяжкого вреда здоровью. Водитель признал свою вину в содеянном. Также он добровольно выплатил моральную и физическую компенсацию.

Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.

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