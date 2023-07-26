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НовостиОбщество26 июля 2023 5:36

Мэрия Нижнего Тагила закупила 12 новых трамвайных вагонов

Пока в город их прибыло всего девять
Дарья ЧИПУРИНА
Ко Дню города уже все 12 вагонов будут задействованы на городских маршрутах

Ко Дню города уже все 12 вагонов будут задействованы на городских маршрутах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Нижнего Тагила закупила 12 новых трамвайных вагонов. Пока в город прибыло всего девять. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

На частичное обновление парка электротранспорта было выделено 832 миллиона рублей. Деньги на нужды направляются из регионального бюджета.

- Ближайшие дни будут для нас наполнены приятными хлопотами. Уже 26 июля ждем следующий вагон, в четверг еще один. Рассчитываем, что ко Дню города уже все 12 вагонов будут задействованы на городских маршрутах, - рассказал директор НТ МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

Обновление трамвайных вагонов позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в воздух. А выполнение муниципального контракта поможет продлить работу по развитию электротранспорта в Нижнем Тагиле.

- Мы не должны ограничиваться только обновлением подвижного состава городского электротранспорта, - считает глава города Владислав Пинаев. – Для повышения уровня надежности пассажирских перевозок необходимо проводить работы по замене путей и контактной сети.

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