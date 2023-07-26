Ко Дню города уже все 12 вагонов будут задействованы на городских маршрутах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Нижнего Тагила закупила 12 новых трамвайных вагонов. Пока в город прибыло всего девять. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

На частичное обновление парка электротранспорта было выделено 832 миллиона рублей. Деньги на нужды направляются из регионального бюджета.

- Ближайшие дни будут для нас наполнены приятными хлопотами. Уже 26 июля ждем следующий вагон, в четверг еще один. Рассчитываем, что ко Дню города уже все 12 вагонов будут задействованы на городских маршрутах, - рассказал директор НТ МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

Обновление трамвайных вагонов позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в воздух. А выполнение муниципального контракта поможет продлить работу по развитию электротранспорта в Нижнем Тагиле.

- Мы не должны ограничиваться только обновлением подвижного состава городского электротранспорта, - считает глава города Владислав Пинаев. – Для повышения уровня надежности пассажирских перевозок необходимо проводить работы по замене путей и контактной сети.

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