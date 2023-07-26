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НовостиПроисшествия26 июля 2023 4:47

На Полевском тракте в жутком ДТП погиб 60-летний мужчина

Уралец погиб, вылетев из машины после ДТП
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

На 15-м километре Полевского тракта ночью 25 июля произошло жуткое ДТП. Водитель Skoda Octavia ехал со стороны Горного Щита в сторону Екатеринбурга, когда внезапно вылетел с проезжей части и снес ограждение. 60-летний пассажир иномарки выпал с переднего сиденья на проезжую часть и погиб под колесами другой машины.

- Двигающаяся следом автомашина ВАЗ-2111 допустила наезд на пешехода, который ранее был пассажиром. По предварительной информации в момент ДТП мужчина не был пристегнут штатным ремнем безопасности, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Водителя - 42-летнего мужчину, доставили в ГКБ №24 с различными травмами. Он имеет стаж управления 15 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался 6 раз, освидетельствование на месте установило у него опьянение - 1,036 промилле.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

За рулем ВАЗ-2111 находился 39-летний мужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами 9 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался 22 раза. Он был трезв.

На место ДТП для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга.

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