На Плотинке запустили новый фонтан

Новый фонтан запустят ко Дню города Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Плотинке ночью 25 июля запустили новый фонтан. Пока он работает в тестовом режиме. Запустить его планируют в августе ко Дню города.

Видео запуска нового фонтана опубликовали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург». На кадрах видно, что струи воды подсвечиваются разными цветами и двигаются в такт музыке.

Ранее мы писали, что в Историческом сквере Екатеринбурга планируют восстановить музыкальный фонтан, который ранее работал на водной глади. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» [92,3FM] рассказал начальник Департамента экономики администрации города Алексей Прядеин. Он отметил, что такое предложение сделал председатель «Сбербанка» Герман Греф в прошлом году во время визита в Екатеринбург.

- Они порядка 100 миллионов рублей вложат в то, чтобы это был новый современный светомузыкальный фонтан, который будет подарком «Сбербанка» городу, - рассказал Алексей Прядеин.

Светомузыкальный фонтан в Историческом сквере был открыт в 2013 году к 290-летию Екатеринбурга. Он так же, как и новый, пускал струи воды под игравшую музыку.

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