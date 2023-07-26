В Екатеринбурге завершили поиски восьмилетнего мальчика

Мальчика искали полицейские и волонтеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге волонтеры завершили поиски восьмилетнего мальчика, нуждающегося в медицинской помощи. Ребенок пропал 25 июля. Его разыскивали добровольцы и полицейские.

- Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске! - сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

Напомним, ранее сотрудники полиции нашли живой пропавшую 11-летнюю школьницу. Как сообщил «КП-Екатеринбург» официальный представитель свердловского Главка МВД Валерий Горелых, девочка находилась у своей матери в одном из частных домов Березовского городского округа.

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