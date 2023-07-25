Дома для погорельцев из Сосьвы и Таежного планируют построить к 1 октября

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Строители смонтировали все 34 «коробки» индивидуальных домов в Сосьве, а также приступили к облицовке многоквартирного дома. Работы на всех площадках планируют завершить к 1 октября.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил возвести жилье для жителей Сосьвы и Таежного, которые потеряли свой дом при пожаре.

- Евгений Куйвашев 1 июля вручил ключи от первых трех индивидуальных домов, построенных для жителей поселка, лишившихся жилья из-за масштабного природного пожара, - сообщили в Департаменте информационной политики.

Также работы ведутся и в поселке Таежный, где планируется возвести 26 домов. Для будущих новоселов там пробурили пять скважин и смонтировали 12 мини-котельных.

Те жители Сосьвы, которые отказались ждать новые дома, получили специальные выплаты. 57 семей выбрали сертификат на приобретение недвижимости в любой точке Свердловской области.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru