Фото: СРОО ДПСО "ПРОРЫВ" Свердловская область
25 июля в Екатеринбурге пропал 8-летний мальчик. У Семена русые волосы и голубые глаза, рост 135 сантиметров. Мальчику необходима медицинская помощь.
- На момент пропажи он был одет в футболку в горизонтальную полоску бело-голубого цвета с рисунком «котенок», штаны темного цвета, кроссовки белого цвета, бейсболка серого цвета, - сообщают в поисковом отряде «Прорыв».
Розыском пропавшего занимается УМВД по г. Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении мальчика, просят обращаться по телефону +7 (343) 294-14-94.
Ранее на Урале сотрудники полиции нашли живой 11-летнюю школьницу. Напомним, 23 июля девочка ушла из дома в поселке Верхнее Дуброво, в котором жила с бабушкой, дедушкой и старшим братом. Родители девочки ограничены в правах.
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