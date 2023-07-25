Два крупных зарубежных бренда подали иски на предпринимателей Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зарубежные компании New Balance и Puma подали иски на екатеринбургских предпринимателей. В Арбитражном суде Свердловской области рассмотрели 44 дела. Иски предъявлены за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

За год компания по производству спортивной одежды и обуви New Balance подала 25 исков к предпринимателям Свердловской области. Крайнее заявление было подано 24 июля к бизнесмену из Екатеринбурга. Мужчина продает одежду и обувь, а компания хочет взыскать с него 100 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Свердловской области.

Бренд Puma не остался в стороне и решил судиться с предпринимателями области. Так, крайнее заявление от этой компании поступило 25 июля в Арбитражный суд Свердловской области. Истец требует от женщины, которая торгует одеждой и обувью, тоже 100 тысяч рублей. Всего компания за год подала 19 заявлений в суд Свердловской области.

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